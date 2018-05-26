taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Ankara Valiliği'nden açıklama: Saadet Partili ateş açtı

Dün gece Ankara'da Saadet Partili ve MHP'liler arasında yaşanan bayrak asma kavgasına ilişkin Valilik ayrıntıları paylaştı: MHP bayrakları indirilince kavga çıktı. Saadet Partili havaya ateş açtı.

Haber Merkezi | 26.05.2018 - 14:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Ankara Valiliği'nden açıklama: Saadet Partili ateş açtı

Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, dün gece 01.35 sıralarında, 1071 Malazgirt Bulvarında silahlı kavga olduğunun ihbar edildi. Polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Saadet Partili ve MHP'lilerin arasında olduğu anlaşılan kavga kontrol altına alındıktan sonra soruşturma başlatıldı.

Ankara Valiliği'nden açıklama: Saadet Partili ateş açtı
Hastaneye sevk edilen Saadetliler

Valilik olayı süreci 5 maddeyle şöyle özetledi:

"MHP'NİN BAYRAKLARINI İNDİRDİLER"

"1.Tartışmanın, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi taraftarlarının olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişilere müdahale ettiği,

"SAADETLİ ÖZTÜRK HAVAYA ATEŞ AÇTI"

2.Daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışmanın büyüdüğü, bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk’ün kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtığı,

"POLİS 5 YARALIYI HASTANEYE SEVK ETTİ"

3.Polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırmasından sonra, Mehmet F"ethi Öztürk’ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği,

"4 KİŞİ İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI"

4.Olay hakkında görevli Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek Savcının talimatı ile 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, olaya karışan 4 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı,

"HAVAYA ATEŞ AÇAN SAADETLİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK"

5.Olayda silah kullandığı tespit edilen Mehmet Fethi ÖZTÜRK isimli şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verildiği ve hastanedeki tedavi işlemlerinin tamamlanmasından sonra mevcutlu olarak Adliyeye sevk edilecektir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de Meral Akşener'e ilgi yoktu

Kayseri'de Meral Akşener'e ilgi yoktu

367
Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

321
Temel Karamolloğlu'nun sözleri spikeri şaşırttı

Temel Karamolloğlu'nun sözleri spikeri şaşırttı

154
İzlanda'da 22 saatlik oruç 18 saate indirildi

İzlanda'da 22 saatlik oruç 18 saate indirildi

140
Erdoğan'a saldıran Fransız dergisinin afişini indirttiler

Erdoğan'a saldıran Fransız dergisinin afişini indirttiler

49
Muharrem İnce'nin Kur'an çelişkisi

Muharrem İnce'nin Kur'an çelişkisi

281
Çinli aşıktan sevgilisine 52 bin dolarlık para buketi

Çinli aşıktan sevgilisine 52 bin dolarlık para buketi

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM