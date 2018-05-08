Ankara Valiliğinden dolandırıcılara karşı uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde 05531783213 numaralı telefondan bazı iş adamlarını, müteahhitleri ve vatandaşları arayan bazı şahısların, kendilerini Ankara Valisi olarak tanıttıktan sonra hayır kuruluşlarına yardım istemek suretiyle dolandırıcılık yaptıklarının anlaşıldığı ifade edildi.

Vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemelerinin vurgulandığı açıklamada, “Dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını, 112 Acil hattına veya Ankara Valiliği’nin 0 (312) 306 66 06 numaralı telefonuna bildirmeleri, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır” denildi.