Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Topaca başkanlığında Ankara'da bulunan mültecilere ilişkin toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, başkentte yaşayan mültecilerin sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerilerin tartışıldığı bildirildi.

Toplantıya vali yardımcıları Kemal Karadağ, Süleyman Hürrem Aksoy ve Bilal Bozdemir, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Polatlı, Beypazarı kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın yanı sıra mahalle ve köy muhtarları ile diğer yetkililer katıldı.

Açıklamada, Vali Topaca'nın toplantıdaki değerlendirmelerine de yer verildi.

Topaca, son dönemde mültecilerle ilgili çıkan sorunları anımsatarak, kamuoyunda birtakım yanlış ve kasıtlı bilgilerin yayıldığını gördüklerini söyledi.

"SURİYELİLERE MAAŞ BAĞLANMADI"

Altındağ ve Mamak'ta yaptıkları toplantılarda, bir vatandaşın "Suriyelilere neden maaş bağlanıyor?" yönünde bir soru sorduğunu aktaran Topaca, "Devletimizin Suriyelilere bir maaş bağladığı yok. Vatandaşlarımızda öyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kasıtlı olarak oluşturulmaya çalışılan bir algı. Hukuken de mümkün değildir. Sadece ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından kişi başına verilen bir ücret söz konusu. Ama bunun kaynağı devletimiz değil. Kaldı ki bu yardım da tüm Suriyelileri kapsamıyor. Muhtarlarımızdan istirhamımız, bu tür konular bir şekilde gündeme geldiğinde vatandaşlarımıza anlatmanızdır." açıklamasında bulundu.

Bütün yardımların Suriyelilere geldiğine ilişkin haberler yayıldığına da dikkati çeken Topaca, bunun doğru olmadığını, devletin önceliğinin kendi vatandaşları olduğunu ifade etti.

Suriyelilere ait iş yerlerinin geç saatlere kadar açık kaldığıyla ilgili şikayetler aldıklarını ve bu konuda gerekli ikazların yapıldığını vurgulayan Topaca, bu iş yerlerinde Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan ürünlerin 31 Temmuz'a kadar toplanarak imha edileceğini belirtti.

Eğitim çağına gelmiş her Suriyeli çocuğun okullara alındığını bildiren Topaca, bu çocukları iyi birer insan olarak yetiştirip, insanlığa kazandırmanın kendilerinin de görevi olduğuna işaret etti.

"SEKİZ KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ"

"Son dönemde Yenimahalle, Mamak ve Altındağ ilçelerimizde yaşanan sorunların arkasında mahallelerimizin içine kadar gelip dolaşarak halkımızın arasına fitne sokmaya çalışan yabancı ajanlar ve misyonerler var." bilgisini paylaşan Topaca, şu ifadeleri kullandı:

"Bunları iyi teşhis edelim, gerekirse polisimize, jandarmamıza, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ihbar edelim ve biz de gereğini yapalım. Geçen hafta içerisinde Suriyelilerin yoğun olduğu Altındağ tarafında yakaladığımız sekiz kişiyi sınır dışı ettik. Bunlar çok iyi niyetlerle buraya gelmiyorlar. Bunlar, devletimizin Suriyelilere maaş vererek kendi vatandaşımızı mağdur ettiği şeklindeki yalanları kamuoyunda yaymak suretiyle Türk-Suriyeli konusunu kaşıyarak, hatta bu yalanları yanlarında çalıştırdıkları bizim insanımıza yaydırarak bu işi yapıyorlar. Oyuna gelmeyelim. Bu konuda herkesin milli bir duruş sergilemesini istiyorum."





"SOSYAL MEDYAYA DEĞİL, RESMİ KANALLARA İTİBAR EDİN"

Sosyal medyada kasıtlı olarak yayılmak istenen yalan haberler konusunda da uyarılarda bulunan Topaca, devletin resmi kanalları dışında yayınlanan haberlere inanılmamasını istedi.

Topaca, sosyal medyada, "Yenimahalle Demetevler Parkı'nda Irak Türkmenleri ile mahalle sakinleri arasında yaşanan kavgada önce bir kişinin öldüğünün yer aldığını, sonra da bu sayının 140 kişiye kadar çıkartıldığını" belirtirken, ancak söz konusu olayda ölen kimsenin bulunmadığını hatırlattı.



