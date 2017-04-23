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Ankara ve Bolu beyaza büründü

Ankara ve Bolu başta olmak üzere yurdun büyük gölümü 23 Nisan gününe yoğun kar yağışı ile uyandı.

23.04.2017 - 11:10
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Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara’da sabah saatlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Yağan kar açan çiçeklerin üzerini örterken ilginç görüntüler oluşturdu. Bolu'da da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Nisan ayında yağan kar altında fotoğraf çekildi.

Ankara ve Bolu beyaza büründü

"BOLU'DA BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

Nisan ayının son günlerinde yağan karı yazın gelmeyeceği şeklinde yorumlayan vatandaşlar, “Sabah kalktık bir anda bu manzarayla karşılaştık. Dün de yağmur yağmıştı. Bolu'da geçmiş yıllarda da bunları yaşamıştık. Bolu'da böyle şeyler oluyor, alıştık artık” dediler.

HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinin ve Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa’nın güneyi, Sakarya’nın güney ilçeleri), İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller yöresi (Isparta, Burdur’un yüksekleri), Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu) ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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