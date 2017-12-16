Ankara yolunda feci kaza

Galatasaray, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Fellaini'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray, Fellaini için teklif yapacak

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Sınırları aşan 3 boyutlu dövmeler

Her biri sanat eseri olan bu 3 boyutlu dövmelere çok şaşıracaksınız.