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Ankara yolunda feci kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, annesi yaralandı.

AA | 16.12.2017 - 12:42..
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Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Deniz Naba (37) idaresindeki 34 ATB 840 plakalı otomobil, Dörtdivan Park Alanı mevkisinde önündeki Kerim Çukurkuz yönetimindek tıra arkadan çarptı.

Ankara yolunda feci kaza

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki sürücünün annesi olduğu öğrenilen Neşe Naba (55) yaralandı. Yaralı anne olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı.

Ankara yolunda feci kaza

TIR SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazada hayatını kaybeden sürücü Naba'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara yolunda feci kaza

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