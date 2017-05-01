Ankara'da 1 Mayıs

Atatürk Kültür Merkezi yanında toplanan Türk-İş üyeleri, Anadolu Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Cemal Gürsel Caddesi'nde toplanacak olan KESK ve DİSK üyeleriyse Kolej Meydanı'na yürüyecek. Ankara'da iki ayrı yerde yapılacak kutlamalar, saat 17.00'ye kadar sürecek.

4 BİN 500 POLİS GÖREVDE

Öte yandan 1 Mayıs nedeniyle başkentte 4 bin 500 polis görev aldı.

BAZI CADDE VE SOKAKLAR, ARAÇLARLA KAPATILDI

Etkinliğin yapılacağı ve olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı alanlara çıkan bazı cadde ve sokaklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat ve temizlik araçlarıyla kapatıldı. Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 08.00'den itibaren Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kesişiminden Anadolu Meydanı'na kadar, Ziya Gökalp Caddesi - Kızılay - Kurtuluş kavşağı arası, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Celal Bayar Bulvarı Kıbrıs Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Kolej Meydanı, Kurtuluş Kavşağı ile bu cadde ve kavşaklara açılan cadde ve sokakların etkinlikler süresince araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.













