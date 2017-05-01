taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5519
EURO
3,8677
ALTIN
144,17
PETR
51,8700

Ankara'da 1 Mayıs

Ankara'da 1 Mayıs dolayısıyla Anadolu Meydanı ve Kolej Meydanı'nda yapılacak etkinlikler için 4 bin 500 polis görev aldı.

01.05.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Atatürk Kültür Merkezi yanında toplanan Türk-İş üyeleri, Anadolu Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Cemal Gürsel Caddesi'nde toplanacak olan KESK ve DİSK üyeleriyse Kolej Meydanı'na yürüyecek. Ankara'da iki ayrı yerde yapılacak kutlamalar, saat 17.00'ye kadar sürecek.

Ankara'da 1 Mayıs

4 BİN 500 POLİS GÖREVDE

Öte yandan 1 Mayıs nedeniyle başkentte 4 bin 500 polis görev aldı.

Ankara'da 1 Mayıs

BAZI CADDE VE SOKAKLAR, ARAÇLARLA KAPATILDI

Etkinliğin yapılacağı ve olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı alanlara çıkan bazı cadde ve sokaklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat ve temizlik araçlarıyla kapatıldı. Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 08.00'den itibaren Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kesişiminden Anadolu Meydanı'na kadar, Ziya Gökalp Caddesi - Kızılay - Kurtuluş kavşağı arası, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Celal Bayar Bulvarı  Kıbrıs Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Kolej Meydanı, Kurtuluş Kavşağı ile bu cadde ve kavşaklara açılan cadde ve sokakların etkinlikler süresince araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Ankara'da 1 Mayıs

Ankara'da 1 Mayıs

Ankara'da 1 Mayıs

Ankara'da 1 Mayıs

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

44
Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

20
Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

200
Emenike'den Iraklı futbolcuya ırkçı hareket

Emenike'den Iraklı futbolcuya ırkçı hareket

45
Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

13
Saplantılı aşığını öldüren kızın ifadesi şaşırttı

Saplantılı aşığını öldüren kızın ifadesi şaşırttı

28
CHP'de olağan kurultay tarihi öne çekildi

CHP'de olağan kurultay tarihi öne çekildi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM