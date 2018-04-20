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Ankara'da 10 araçlık kaza: 7 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AA | 20.04.2018 - 03:28..
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Altındağ'ın Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine seyreden Özcan Artar'ın kullandığı 06 FV 3428 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nin üzerinden geçen köprüde Uğur İlhan idaresindeki 06 BN 2143 plakalı belediye temizlik aracına arkasından çarptı.

Ankara'da 10 araçlık kaza: 7 kişi yaralandı

10 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil köprünün demir parmaklıklarına vurarak durabildi. Bu aracın sürücüsü Özcan Artar ise otomobilde sıkışarak ağır yaralandı.

Bu sırada önlerinde meydana gelen kazayı görerek ani fren yapan sürücülerin kullandığı otomobiller ile arkadan gelen araçlar da köprüde birbirlerine girdi.

Kazada 35 DB 6426, 06 AEF 450, 06 DL 7729, 06 LUP 91, 41 DC 911 ve 06 RZA 91 plakalı otomobiller ile 05 BZ 1704 ve 06 KIM 66 plakalı minibüsler çarpıştı.

Zincirleme kazada 35 DB 6426 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan T. ile aynı araçta bulunan Barışcan K, Filiz İ, Serap A. ve diğer araçlardaki kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi de yaralandı.

Ankara'da 10 araçlık kaza: 7 kişi yaralandı VİDEO

Ankara'da 10 araçlık kaza: 7 kişi yaralandı

ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDILAR

İlk kaza sonrası otomobilde sıkışan araç sürücüsü Özcan Artar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer yaralılar da olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kavşağındaki köprü üzerinde yaklaşık 3 saat trafik akışı sağlanamadı.

Ankara'da 10 araçlık kaza: 7 kişi yaralandı

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