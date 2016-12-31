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Ankara'da 14 eski Adalet Bakanlığı çalışanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasına 14 eski Adalet Bakanlığı çalışanı tutuklandı.

İHA | 31.12.2016 - 02:14
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Ankara'da 14 eski Adalet Bakanlığı çalışanı tutuklandı

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen 25 eski Adalet Bakanlığı personeli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 18 kişi tutuklanmaları istemiyle hakim karşısına çıkarıldı.

SERBEST BIRAKILANLAR İTİRAFÇI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 14 eski Adalet Bakanlığı çalışanı tutuklanırken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin, örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları öğrenildi.

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