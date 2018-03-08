taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.567
USD
3,8219
EURO
4,7099
ALTIN
162,46
PETR
63,8300

Ankara'da 15 kişi FETÖ'den tutuklandı

Ankara'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında 15 zanlı tutuklandı.

AA | 08.03.2018 - 22:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kapatılan sendikalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i tutuklanma, diğerleri ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme 15 şüphelinin tutuklanmasına, 33 kişinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmesine karar verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kadınlar günü eyleminde polisler karanfil dağıttı
Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 400 kadın yürüyüş yaptı. Yürüyüş öncesinde polisler eylemci kadınlara karanfil dağıttı.
Kadın jandarmalardan Kadınlar Günü gösterisi
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikte, kadın jandarma personeli gösterileriyle nefes kesti.
Muğla merkezli 2 ilde hırsızlık operasyonu
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından örgütlü hırsızlık suçuna yönelik olarak Muğla ve Denizli'de düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da tütün kaçakçılarına baskın
İskenderun ilçesinde 4 bin 920 kilogram kaçak nargile tütünü ile paketleme ve tartı makineleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı

340
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

227
Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı

Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı

64
TSK/ÖSO CİNDERES'E GİRDİ

TSK/ÖSO CİNDERES'E GİRDİ

190
Irak kalkanı harekatı geliyor

Irak kalkanı harekatı geliyor

226
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit

677
ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak

ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM