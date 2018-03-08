Ankara'da 15 kişi FETÖ'den tutuklandı

Bacağıyla kendi kendini rahatsız eden köpek

1 Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın Mısır ziyareti sırasında çektirdiği ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Selman'In, tadilata giren El ezher camisinde Sisi'ye namaz kıldırdığı ortaya çıktı.

2 Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye Şoför, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde her gün 12.33'te imza atması şartıyla adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Belirlenen saatin anlam taşımasına da özen gösterildi.

3 Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun, 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor.

4 TSK/ÖSO CİNDERES'E GİRDİ TSK ve ÖSO'nun gün içerisinde Cinderes merkezini ele geçirmesinin ardından yer yer çatışmalar sürüyordu. Akşam saatlerinde Genelkurmay'dan yapılan açıklamada kontrolün tamamen sağlandığı belirtildi.

5 Irak kalkanı harekatı geliyor PKK terör örgütüne altın vuruş yapılacak. Suriye'den sonra Irak'taki terör kampları da yerle bir edilecek. Operasyonun ne zaman başlayacağı gizli olsa da gerçekleştirileceği resmen açıklandı.

6 Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'ye karşı hadsiz tehditler savurdu. Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.