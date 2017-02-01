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Ankara'da 16 asker ByLock'tan tutuklandı

Ankara'da devam eden FETÖ soruşturmasında, ByLock kullandığı tespit edilen 16 asker tutuklandı.

01.02.2017 - 20:03
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 16 asker tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 20 eski subay ve astsubay, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 18'i ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin sorgusunun ardından, 16 kişinin tutuklanmasına, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

KIZIM KULLANDI İTİRAFI

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden birinin, ByLock tespit edilen telefonu kızının kullandığını ifade etmesi üzerine, İzmir'de tıp fakültesi öğrencisi olan kızının gözaltına alınarak, Ankara'ya nakledildiği öğrenildi.

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