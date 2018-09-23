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Ankara’da 17 araç birbirine girdi

Tırın yakıt deposu bariyerlere çarptı. Kayganlaşan yolda 17 araç kaza yaptı.

İHA | 23.09.2018 - 16:51..
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Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Ankara istikametine Ankara-Konya Otoyolu üzerinde seyreden 42 YV 409 plakalı TIR sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tırı yol kenarına çekmek istedi.

YAKIT OTOYOLA DÖKÜLDÜ

Tır güvenlik şeridine doğru yaklaşınca yakıt deposu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakıt deposu delinerek içerisinde bulunan yakıt otoyola döküldü. Kayganlaşan otoyolda 17 araç birbirine girdi.

Ankara’da 17 araç birbirine girdi

YOL BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi. Daha sonra itfaiye ekipleri yol üzerinde dökülen akaryakıtı temizleme işlemlerine başladı. Uzun uğraşlar sonucu temizlenen yol araç trafiğine açıldı.

Ankara’da 17 araç birbirine girdi

Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kilometrelerce uzayan trafik sıkışıklığı meydana geldi. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Ankara’da 17 araç birbirine girdi

Ankara’da 17 araç birbirine girdi

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