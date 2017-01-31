Ankara'da 2 askere FETÖ tutuklaması

Dünyada sigaranın en pahalı olduğu ülke Avustralya'da hükümet, sigara tüketimini azaltmak için harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olan MHP'liler referandum sürecinde izleyeceği yol haritasını platform çalışması ile şekillendirecek.

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Doğru bir ilk izlenim için 15 saniyeniz var

Uzmanlar iş görüşmelerinde doğru bir ilk izlenim bırakabilmek için 15 saniye olduğunu belirtiyor. Peki bunun için ne gerekli?