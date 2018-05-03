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Ankara'da 2 ayrı yangın

İki ayrı adreste meydana gelen yangınlarda bir otomobil ile bir balıkçı deposu kullanılamaz hale geldi.

İHA | 03.05.2018 - 07:54..
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İlk yangın, gece saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Cengizhan Mahallesi’nde bir ara sokakta seyreden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü ne olduğuna bakmak için indiğinde bir anda alevler parladı. Panikleyen sürücünün yangına müdahale etmeye kalkıştığı anda motordan patlama sesleri duyuldu. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale eden sürücü yangını büyümeden kontrol altına aldı. O anlar, evinin balkonundan olaya şahit olan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ankara'da 2 ayrı yangın

BALIKÇI DEPOSUNDA YANGIN

Bir diğer yangın ise sabahın ilk saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Yenidoğan Mahallesi Kasalar kavşağı mevkisinde bulunan bir balıkçı deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle içerideki kasaların tutuşması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanı gören çevre esnafı hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın çevredeki gecekondulara sıçramadan kontrol altına alındı.

Polis ekipleri, yangınların çıkış nedenlerini araştırıyor.

Ankara'da 2 ayrı yangın

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