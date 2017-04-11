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Ankara'da 2 eski MİT'çi tutuklandı

Başkent'te FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki eski MİT görevlisi tutuklandı.

11.04.2017 - 14:44
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Ankara'da 2 eski MİT'çi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan üç eski MİT görevlisi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, ikisi de tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan eski MİT çalışanı zanlılar Kadir Ö. ve Yakup Ö. tutuklandı.

Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

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