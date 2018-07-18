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Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü 6 yaralı

Ankara-Bolu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA | 18.07.2018 - 22:16..
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Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, Çeştepe mevkiinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda henüz plakası belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞANLAR OLDU

Çarpışmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan 06 LZ 474 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Feci kaza nedeniyle 2 araçta bulunan 3’ü ağır 6 kişi yaralanırken, bazı kazazedeler araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, noktaya çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde yaralıları kurtarmak için işe koyulan ekipler, adeta zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan kazazedelerden 2’sinin sıkışarak can verdiği anlaşıldı.

Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü 6 yaralı


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı halde kurtarılan 7 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar yol üzerine saçıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik polislerince yolda işaretleme yapılırken, trafik yaklaşık 2 saatliğine kontrollü olarak sağlandı. Hayatını kaybeden kazazedelerin bedenleri, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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