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Ankara'da 22 yıllık atıl bina yıkılıyor

Ankara, Yenimahalle'de 22 yıldır atıl durumda bulunan 17 katlı binanın üzerine vinç çıkarılarak yıkım süreci başlatıldı.

04.01.2017 - 14:49
  1. Haberler
  2. Emlak

Ankara'da, inşaatı 1995'te durdurulan ve 22 yıldır atıl durumda olan 17 katlı bina, vinçle üzerine çıkarılan iş makinesiyle yıkılıyor.

Ankara'da 22 yıllık atıl bina yıkılıyor

YIKIM KARARI VERİLDİ

Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266. Cadde'de bulunan ve yapımı bilinmeyen bir sebeple tamamlanamayan bina hakkında mülk sahibi şirket tarafından yıkım kararı verildi. Karara ilişkin resmi işlemlerin ardından binanın yıkımı için çalışmalara başlandı.

Ankara'da 22 yıllık atıl bina yıkılıyor

YENİ İNŞAAT YAPILACAK

Yıkım sürerken inşaattan sökülen beton blokların onlarca metreden zemine düşerek parçalandığı gözlendi. Firma yetkilileri, çevrede binalar bulunması nedeniyle dinamitle yıkımın mümkün olmadığını, çalışmayı İstanbul'dan gelen yıkım konusunda uzman bir ekibin yürüttüğünü belirtti. Yıkılan binanın yerinde yeni bir inşaatın başlayacağı öğrenildi.

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