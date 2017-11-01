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Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

Ankara'da otomatik sulama sisteminden akan suyun yolda buzlanmaya neden olması sonucu 23 araç birbirine girdi.

01.11.2017 - 13:45
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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, refüjdeki otomatik sulama sisteminin arızalanmasıyla yola akan su buzlanmaya neden oldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Buzlanan yolda Oğuz İstif yönetimindeki minibüs alt geçidin duvarına çarptı. Minibüsün ardından alt geçide gelen diğer araçlar da kontrolden çıkarak birbirine girdi.

Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

23 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ankara'da 23 araç birbirine girdi VİDEO

Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

Kaza yapan sürücülerden Oğuz İstif, "Alt geçide girdikten sonra araba kaydı, kontrolünü kaybettik. Önce sol tarafa çarptık, sonra sağ tarafa çarparak durabildik. Benim yaptığım kazanın ardından bir otomobil geldi arkadan çarptı. Ondan sonra da zincirleme kazalar birbiri ardına oldu." dedi.

Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

Ankara'da 23 araç birbirine girdi 

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