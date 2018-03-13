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Ankara'da 24 saatlik otopark ücreti 1 lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çalıştırılan veya kiraya verilen otoparkların ücretleri yeniden belirlendi.

AA | 13.03.2018 - 02:11..
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, belediyeye ait otoparkların ücret tarifelerinin oy birliğiyle belirlendiği bildirildi.

Tarife değişikliğinin vatandaşları otopark alışkanlığına sevk etmek amacıyla yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı, sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait, Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda ücret tarifesi bir saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 lira olarak uygulanacaktır."

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