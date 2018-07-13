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Ankara'da 2,5 milyar liralık naylon fatura operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyar TL değerinde 'naylon fatura' denilen sahte fatura ele geçirildi.

DHA | 13.07.2018 - 23:00..
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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar mektubu üzerine Ankara'da sahte fatura düzenleyen mali müşavir E.B.'yi teknik takibe aldı.

Ankara'da 2,5 milyar liralık naylon fatura operasyonu

ÇOK SAYIDA PARAVAN ŞİRKET DEŞİFRE EDİLDİ

Polis ekiplerinin takibi sonucu, E.B.'nin başkaları adına çok sayıda paravan şirket kurup yönettiğini ve bu firmalarda da sahte kimlikle birlikte sahte belgeler kullandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin Esatoğlu Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Ankara'da 2,5 milyar liralık naylon fatura operasyonu

20 FİRMAYLA İRTİBATLARI TESPİT EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin iş yerinde olmadığı tespit edilirken, yapılan arama çalışmaları sonucunda çok sayıda sahte fatura ile birlikte boş fatura ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, şüphelinin 20 firmayla iş yaptığı belirlendi.

Öte yandan, ele geçirilen sahte faturalarda yapılan incelemelerde, naylon faturaların değerinin yaklaşık 2,5 milyar TL olduğu belirlendi. Ekipler tarafından iş yerinde bulunamayan E.B.'nin şehir dışında olduğunu tespit edildi. Polis ekiplerinin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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