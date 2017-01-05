taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.386
USD
3,6101
EURO
3,8244
ALTIN
137,23
PETR
56,3200

Ankara'da 3 eski hakim tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski hakim, tutuklandı.

AA | 05.01.2017 - 19:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara'da 3 eski hakim tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski hakim, mahkemece tutuklandı.

SİNCAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakimler Ahmet Can, Abdurrahman Dursun Bedir ve Hasan Bilgin, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren hakimler, tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok tarafından sorgulanan 3 hakim, tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir Adliyesi yakınında terör saldırısı

İzmir Adliyesi yakınında terör saldırısı

398
2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

119
Teröristler adliyeye bavul dolusu cephaneyle saldırdı

Teröristler adliyeye bavul dolusu cephaneyle saldırdı

219
İzmir'de adliyeye saldıran teröristler öldürüldü

İzmir'de adliyeye saldıran teröristler öldürüldü

266
Sneijder'e Çin'den dev teklif

Sneijder'e Çin'den dev teklif

53
Doğan Holding merkez binasında arama

Doğan Holding merkez binasında arama

134
Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM