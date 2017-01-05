Ankara'da 3 eski hakim tutuklandı

İzmir'deki terör saldırısının, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandığı öğrenildi.

İzmir'de terör saldırısı yaşandı, 1 polisimiz ve 1 mübaşir şehit oldu. CHP vakit kaybetmeden kan üzerinden siyaset yapmaya başladı.

Diyarbakır'da 10 köyde sokağa çıkma yasağının ardından yapılan operasyonda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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İzmir'deki terör saldırısında Fethi Sekin şehit oldu

İzmir'de yapılan terör saldırısında, teröristleri ilk fark ederek büyük bir katliamın önüne geçen, kendisi de şehit düşen kahraman polis..