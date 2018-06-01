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Ankara'da 30 FETÖ gözaltısı

Türlü hikayelerle beynini yıkadıkları insanları terör örgütlerine katan FETÖ'nün gaybubet evine operasyon yapıldı. Örgüt evlerinden birinde 'okunmuş su' yazan su şişeleri bulundu.

AA | 01.06.2018 - 06:57..
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Ankara'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, "mahrem imamların" da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 30 FETÖ gözaltısı

EMNİYET 43 ZANLININ PEŞİNDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının saklandığı ve "gaybubet evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 zanlıdan 30'u yakalandı.

Ankara'da 30 FETÖ gözaltısı

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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