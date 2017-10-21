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Ankara'da 39 eski polis tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 eski polis tutuklandı.

21.10.2017 - 07:22
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Ankara'da 39 eski polis tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 51 eski polis, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz'ün talimatıyla, eski emniyet müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da aralarında olduğu şüphelileri farklı illerdeki operasyonla gözaltına almıştı.

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