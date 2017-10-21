Ankara'da 39 eski polis tutuklandı

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Uzun süre bilgisayar başında oturmak hangi hastalığa neden olur?

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Kusursuz burun estetiği olur mu?

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Erdoğan: ABD bunu nasıl izah edecek

1 ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma ABD'nin, vize krizine neden olan Metin Topuz'un tutuklanmasından sonra, Topuz’un el konulan cep telefonunun iadesini istediği ortaya çıktı.

2 Lübnan'da 35 yıl önceki suikastın faillerine idam cezası 1982 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Beşir Cemayel suikastının iki faili, 35 yıl sonra idam cezasına çarptırıldı.

3 Akalın: Hülya Avşar'ı Sultan Baba'ya yatıra götüreyim Demet Akalın, Hülya Avşar’ın “Evli erkekler arada kaçamak yapmalı” sözleri hakkında konuştu.

4 İstanbul'da yoğun sis Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde gece etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü.

5 Manisa'da TIR otomobile çarptı: 8 yaralı Manisa'nın Kula İlçesi'nde TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

6 Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye gelecek olan Hollywood yıldızlarının vize engeline takılmaması için Çavuşoğlu devrede.