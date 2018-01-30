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Ankara'da 43 şüpheli yakalandı

Başkent Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 30.01.2018 - 23:11..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda merkez ilçeler ile Sincan'da hırsızlık suçu başta olmak üzere işledikleri suçlardan dolayı haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyonlar düzenlendi.

OPERASYONA 213 PERSONEL KATILDI

Operasyonlara 96 ekipte görevli 213 personel katıldı. Ekiplerce şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin hırsızlık, 6'sının tehdit ve hakaret, 5'inin yağma ve gasp, 4'ünün yaralama, diğerlerinin ise farklı suçlarından arandığı öğrenildi.

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