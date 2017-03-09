Ankara'da 500 polisle narkotik uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay ve civarında bulunan 36 eğlence mekanında, narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

500 POLİS KATILDI

Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyona yunus ekipleri de destek verdi.

Ekipler, girdikleri eğlence mekanlarında müşterilerin genel bilgi toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi ve üst araması yaptı.

890 KİŞİNİN KAYDINA BAKILDI

Uygulamada, 890 kişinin GBT kaydı sorgulandı. askerlik ve diğer suçlardan aranan toplam 5 şahıs hakkında ise cezai işlem gerçekleştirildi.