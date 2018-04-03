Ankara'da 6 bin polisle asayiş uygulaması

Kosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batı Afrika ülkesi Senegal'i ziyareti sırasında, köle ticareti yapılan Goree Adası'nı da gezdi.

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Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren gazeteci Kanellis, bu durumun halkta korkuya neden olduğunu yazdı.