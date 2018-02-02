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Ankara'da 6 ev yangında kül oldu

Ankara'da 1 evde çıkan yangın bitişiğindeki 5 eve de sıçradı. Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

İHA | 02.02.2018 - 20:05..
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Yangın, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Uç Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın bitişiğinde bulunan diğer 5 eve sıçradı.

EVLER KULLANILAMAZ HALDE

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi intikal etti. Ancak yangının çıktığı sokağa giden yolların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Ankara'da 6 ev yangında kül oldu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Dumandan etkilenen Esma Orhan ile Sedat Dalmış tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, Sadettin Dalmış’ın tedavisi ise ambulansta yapıldı.

Ankara'da 6 ev yangında kül oldu

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