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Ankara'da 6 katlı apartmanda yangın

altı katlı bir apartmanın bitişiğindeki iş yerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İHA | 05.10.2018 - 04:42..
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Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak üzerinde bulunan bir restoranda, görevlilerin temizlik yaptığı sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda parlayan alevler, kısa sürede yayılarak iş yerinin tamamına hakim oldu.

Ankara'da 6 katlı apartmanda yangın

İTFAİYECİLER ZAMANLA YARIŞTI

Restoranın çatısının tutuşması sonrası alevler, bitişikteki apartmana sirayet etti.
Can havliyle sokağa fırlayan vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın mahalline kısa süre içinde çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri kontrol altına almak için dört bir koldan işe koyulan itfaiye ekipleri, zamana karşı yarış verdi.

Ankara'da 6 katlı apartmanda yangın

KAFESTE MAHSUR KALAN KUŞLARI İÇİN AĞLADI

Bir yandan yangını söndürmek için uğraşan ekipler, bir yandan da yangın yerinde mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama yaptı. Ekiplerin müdahalesi sırasında, kafesteki kuşlarının içeride mahsur kaldığını belirten bir apartman sakini gözyaşlarına hakim olamadı.

Ankara'da 6 katlı apartmanda yangın

Bina çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ve bekçi ekipleri, vatandaşları yangın yerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Ekiplerin bir saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da 6 katlı apartmanda yangın

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