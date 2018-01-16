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Ankara'da 69 FETÖ'cü teslim oldu

Ankara'da 69 itirafçı FETÖ'cü örgüt şemasında üst düzeyde bulunan müdürleri açıkladı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 13:21..
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Ankara'da 69 FETÖ'cü teslim oldu

Ankara'da 69 itirafçı FETÖ'cü örgüt şemasında üst düzeyde bulunan müdürleri açıkladı.

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