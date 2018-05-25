Ankara'da 75 çiftçiye arılı kovan verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, başkentte sertifikalı çiftçiler için organizasyon düzenledi. Başkanlık tarafından Kızılcahamam’da 75 çiftçiye 350 arılı kovan dağıtıldı.





SERTİFİKALI ÇİFTÇİLER YARARLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından ifa edilen Arılı Kovan Desteği Dağıtım Töreni’nde, Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat eden, arı yetiştiriciliği sertifikalı 75 çiftçiye 350 arılı kovan dağıtımı yapıldı.

İftardan sonra düzenlenen törende, ilk arılı kovan Güney tarafından sahibine teslim edildi. Güney, törende yaptığı konuşmasında, arı yetiştiricilerine, arılı kovanlarının hayırlı olmasını ve bol bol bal almaları temennilerinde bulunarak, projeyi başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti.



