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Ankara'da 8 albay FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan albaylardan 8'i tutuklandı.

AA | 22.05.2018 - 21:12..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 13 albay, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

5 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkemece sorgulanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattıkları öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü, 18 Mayıs'ta sevkedildikleri mahkemece tutuklanmış, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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