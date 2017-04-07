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Ankara'da 8 kişi FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim kurumlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

07.04.2017 - 12:57
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, Atlantik Eğitim A.Ş'ye ait kapatılan okullarda çalışan şüphelilerden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ender Coşkun, şüphelilerden 16'sının tutuklanma, 15'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 16 şüpheliden 8'inin tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar veridi.

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