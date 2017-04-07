Ankara'da 8 kişi FETÖ'den tutuklandı

Venezuela'da sokaklar yine karıştı

Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları için 5 sandık kuruldu.

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NATO'dan Suriye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "NATO Suriye'de barış ve politik bir ortamı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları destekliyor" dedi