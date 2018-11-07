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Ankara'da ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Ankara Beypazarı'nda ahşap evde çıkan yangın 2 saatte söndürülürken, mahalleli panik yaşadı.

DHA | 07.11.2018 - 20:41..
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Tarihi konakları ve ahşap evleriyle ünlü Ankara'nın ilçesi Beypazarı'nda, akşam saat 18:30 sıralarında yangın paniği yaşandı. Beypazarı'nın en eski mahallerinden Zafer Mahallesi'nde Yenice Sokak'ta iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiyenin iki saat kadar süren müdahalesisnin ardından kontrol altına alınabildi.

EV SAHİBİ FENALIK GEÇİRDİ

Yanan evin yanındaki bitişik iki evi de saran alevler, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Alevlere müdahaleyi Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yaptı. Yangının, evin alt katında bulunan kiracı ailenin çocuklarının ateşle oynamasından dolayı çıktığını iddia eden ev sahibi Müşerref Çiftçi, bu sırada fenalık geçirdi.

Tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı sokakta paniğe kapılan bazı Suriyeli ailelerin, tedbir için evlerindeki eşyaları sokağa çıkarttıkları görüldü.

Ankara'da ahşap evde çıkan yangın korkuttu

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Olayla ilgili açıklama yapan Zafer Mahallesi Muhtarı Onur Karacaoğlu, sokakların dar olduğunu belirterek, park yapan araçlardan dolayı itfaiyenin yangın mahaline zor ulaştığını belirtti.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da ahşap evde çıkan yangın korkuttu

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