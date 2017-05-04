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Ankara'da aksiyon filmi gibi kovalamaca

Belediyeye ait kamyoneti silahla gasbederek kaçan iki kişi ile polis arasında aksiyon filmi senaryolarını aratmayan bir kovalamaca yaşandı.

04.05.2017 - 07:39
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Nuri Pamir Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki parkta çalışan Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekibin yanına silahlı iki kişi geldi. Bu kişiler, ekibin kullandığı park halindeki 06 AJ 8317 plakalı kamyoneti gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi tiner ve boya yüklü kamyonetin peşine düştü. Kısa sürede izlerini kaybettiren zanlılar, Bağlum Mahallesi'ne doğru kaçtı.

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarından da takibe alınan aracın Bağlum'da olduğunu tespit eden polis ekipleri ile ara sokaklara girmeye çalışan gasp şüphelileri arasında kovalamaca başladı.

Bağlum'dan Pursaklar ilçesine kadar süren kovalamaca bir süre sonra Esenboğa güzergahındaki protokol yolunda devam etti.

Ankara'da aksiyon filmi gibi kovalamaca

GASPETTİKLERİ ARAÇ YANDI

Pursaklar'dan kent merkezi istikametine doğru kaçan gaspçılar, Kuzey Ankara TOKİ Konutları yol ayrımında trafik yön levhası direğine çarptı.

Kaza sonrası alevler içinde kalan kamyoneti terk eden zanlılar, yaya olarak TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye doğru kaçışlarını sürdürdü.

Kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti tamamen sardı. Araçta bulunan tiner ve boya kutuları nedeniyle peş peşe patlamalar meydana geldi.

Trafik polisleri yangın nedeniyle Esenboğa yolunun Ankara istikametini ulaşıma kapattı. Alevler ise bir sulama tankerinden sıkılan suyla söndürüldü.

Ankara'da aksiyon filmi gibi kovalamaca

FİLMLERİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Olay yerinden kaçan iki gaspçıyı yakalamak için TOKİ konutlarının bulunduğu yerleşim bölgesini çembere alan polis ekipleri film sahnelerini aratmayan bir takip başlattı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için ellerinde silah ve fenerlerle ağaçlık alanlarda iz sürdü.

Kaçmaya çalışan gaspçılardan biri kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı, diğeri ise olay yerine iki kilometre mesafedeki bir okulun yakınında görüldü.

Polisin "dur, kaçma" ihtarında bulunmasının ardından teslim olan bu gaspçı da yere yatırıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.

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