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Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Çankaya ilçesinde bir apartmanın son katına yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İHA | 11.06.2018 - 00:52..
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Mürsel Uluç Mahallesi 931. caddede bir apartmanın son katına yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen olayda, bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın en üst katında bulunan dairede Erkan Ö. mahsur kaldı.

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Erkan Ö. yangın yerinden kurtarıldı. Hafif yanıklarının olduğu tespit edilen yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilip söndürüldü. Yangın, polis ekiplerince geniş çapta inceleme başlatıldı.

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

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