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Ankara'da aranan kayıp şahıs evinin yakınında ölü bulundu

Ankara'da gündüz vaktinden beri haber alınamayan 60 yaşındaki İbrahim Yıldız, evinin önünde ölü bulundu.

İHA | 18.03.2018 - 06:02..
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Hava almak için dışarı çıktığını söyledikte sonra bir daha haber alınamayan 60 yaşındaki Yıldız, Ankara'da gün boyu arandı. Yakınları, İbrahim Yıldız'ı bir apartmanın bahçesinde ölü olarak buldu.

Ankara'da aranan kayıp şahıs evinin yakınında ölü bulundu

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İbrahim Yıldırım’dan haber alamayan ve polise kayıp ihbarında bulunarak aramaya koyulan yakınları, şahsı İlkbahar Mahallesi 595. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesine hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayet şüphesi üzerine Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgede çalışma yaptı. Yıldırım’ın yakınları, cenaze başında gözyaşı döktü.

Ankara'da aranan kayıp şahıs evinin yakınında ölü bulundu VİDEO


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