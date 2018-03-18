Ankara'da aranan kayıp şahıs evinin yakınında ölü bulundu

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Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

PKK yandaşları, Fransız AFP ve İngiliz BBC'nin "Türkiye hastane vurdu" diye haber yaptığı hastane önünde toplandı. Yapılan haberlerin yalan ve iftiradan ibaret olduğunu uydu görüntüleri de doğruladı.