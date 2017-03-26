Ankara'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bala Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Muhammet Eralp Arslan'ın kullandığı 06 BLG 76 plakalı otomobil, Tol Mahallesi'nde, Bala Jandarma Komutanlığına bağlı askeri araçla çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada sürücü Arslan ile eşi Suzan, çocukları Göktuğ Eren (8), Çağrı Berk Arslan (6) ve askeri araçtaki 2 uzman erbaş yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Arslan'ın kaburgasında, Göktuğ Eren Arslan'ın kolunda kırık olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.