taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Ankara'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ankara'nın Bala ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu, 2'si asker 6 kişi yaralandı.

26.03.2017 - 00:30
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bala Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Muhammet Eralp Arslan'ın kullandığı 06 BLG 76 plakalı otomobil, Tol Mahallesi'nde, Bala Jandarma Komutanlığına bağlı askeri araçla çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada sürücü Arslan ile eşi Suzan, çocukları Göktuğ Eren (8), Çağrı Berk Arslan (6) ve askeri araçtaki 2 uzman erbaş yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Arslan'ın kaburgasında, Göktuğ Eren Arslan'ın kolunda kırık olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünya saatine Türkiye'nin çeşitli yerlerinden destek

Dünya saatine Türkiye'nin çeşitli yerlerinden destek

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM