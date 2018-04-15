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Ankara'da askeri personeli taşıyan minibüs devrildi

Ankara’da kavşakta otomobille çarpışan askeri personel servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA | 15.04.2018 - 09:05..
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Sabah saatlerinde Keçiören'in Etlik Caddesi üzerinde Ulus istikametinde seyreden 06 FF 4573 plakalı askeri servis aracı, Kasalar kavşağında 06 U 8791 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle yan yatan minibüsteki 4 askeri personel ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Hurda yığınında dönen iki araçtan da kopan malzemeler kavşağa yayıldı.

Ankara'da askeri personeli taşıyan minibüs devrildi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşlar, hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, şahısların ilk müdahalesini orada gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra noktaya sevk edilen ambulanslara alınarak tedavileri tamamlanmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta araç kuyrukları oluştu. Başka kazaların yaşanmasının önüne geçmek adına polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kaza hakkında incelemeler sürüyor.

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