Ankara'da atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler

Türkiye'de son dönemlerde hayvana şiddet arttıkça tepkiler de büyüyor. Geçtiğimiz gün yine bu tarz bir olay daha meydana geldi.

ATI METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Ankara'nın Mühye köyünde bir kamyon sürücüsünün yaptığı izleyen herkesin yüreğini burktu. Kamyon sürücüsü aracının arkasına bağladığı atı metrelerce sürükledi.

Zavallı ata yapılan akılalmaz zulüm İZLE

"YAZIK YA"

Atın metrelerce sürüklendiği görüntüler cep telefonu ile anbean kaydedildi. Görüntüleri çekenlerin ise, "Ay yazık ya" dedikleri görülüyor.