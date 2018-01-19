Ankara'da ATM hırsızları suç üstü yakalandı

Başkent Ankara'da ATM'leri soymaya başlayan kişiler yakalandı. Polisleri görünce araçla kaçmay çalışan zanlılar, polislerin otomobilin lastiğine ateş etmesiyle yakalandı.

HIRSIZLAR ALARMA ALDIRIŞ ETMEDİ

Odabaşı Caddesi üzerindeki Güzeltepe Sitesi’ne gelen şahıslar, bahçe içinde bulunan ATM’yi soymaya kalkıştı. Arka kapıyı açarak ATM içine giren şahıslar, para haznesini açmaya çalıştıkları sırada alarm sistemi devreye girdi. Alarma aldırış etmeyen zanlılar, işlerini bitirmek için kasayı zorlamaya devam etti.





YAYA KAÇANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Alarm ihbarını alan polis ekipleri, şahısları etkisiz hale getirmek için olay yerine doğru harekete geçti. Caddeye giren polis araçlarını fark eden zanlılar, panikleyerek dağıldı. İki kişi yaya olarak kaçarken, şüphelilerden biri 06 AEY 412 plakalı otomobille olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, otomobilin lastiğine ateş ederek aracı durdurdu. Yakalanan şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı. Şahsın, ATM’ye para çekmek için geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaçan diğer zanlıların yakalanması için alarma geçen polis ekipleri, civarı didik didik aradı. Zanlıların kimliklerinin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri izlemeye alındı. Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ATM ve ele geçirilen araç üzerindeki parmak izlerini aldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.



