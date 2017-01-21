Ankara'da ATM soyguncuları yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Şehit Mehmet Kolcu Sokak'taki Uğraş Çarşısı önünde bulunan ATM'nin arka kapı kilidi açılarak 243 bin 665 TL, 1 kamera kayıt cihazı ve 6 para kasetinin çalındığı tespit etti.

ATM'nin arka kapısında herhangi bir zorlama izinin olmadığını belirleyen polis, şüphe üzerine güvenlik şirketi elemanlarını takibe aldı.

SOYGUNCULAR GÜVENLİK ŞİRKETİNİN ÇALIŞANI ÇIKTI

Gerçekleştirilen operasyonda, olayla ilgisi olduğu düşünülen güvenlik şirketinde görevli Hakan B. ve Berkem S, dün yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ederek parayı nereye sakladıklarını söyledi.

POŞET POŞET PARA

ATM'den çaldıkları parayı kendi aralarında paylaştırdıklarını da itiraf eden şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda polis, Berkem S.'nin kaldığı kapıcı dairesinde poşet içerisinde 120 bin 80 lira buldu. Hakan B.'nin oturduğu binanın deposunda ise poşet içerisinde 107 bin 500 lira ile paranın geri kalanıyla satın aldığı belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan para ve ziynet eşyaları, avukat nezaretinde ATM'si soyulan banka şubesinin yetkililerine teslim edildi.