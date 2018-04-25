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Ankara'da aynı yönde giden iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Ankara'da aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 25.04.2018 - 05:14..
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Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesindeki İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyir halinde olan, Doğan Ü. idaresindeki 34 DA 8419 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

Ankara'da aynı yönde giden iki araç çarpıştı: 2 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Osman K. ile çarpışan Doğan Ü.'nün kullandığı 34 DA 8419 plakalı otomobil yoldan çıkarak, kenardaki yeşil alana girerken diğer araç ise kaldırımda bir süre sürüklendikten sonra tabela direğine çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen 06 RDU 86 plakalı otomobilde bulunan İrem Hilal B. ile Serhat C. yaralandı.

Kazanın ilgili yerlere bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araç içinde mahsur kalan yaralıların yardımına itfaiye erleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan İrem Hilal B. ile Serhat C., 112 ekiplerine teslim edildi.

Şahısların ilk müdahalelerini orada gerçekleştiren sağlık ekipleri, sedyeyle ambulanslara taşınan yaralıları tedavileri yapılmak üzere çevre hastanelere götürdü.

Ankara'da aynı yönde giden iki araç çarpıştı: 2 yaralı VİDEO


Ankara'da aynı yönde giden iki araç çarpıştı: 2 yaralı


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