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Ankara'da baba çocuğunu taciz eden tacizciyi bıçakladı

Ankara'da küçük yaştaki kızını taciz eden kişiyi bulan baba, tacizciyi cinsel organından bıçaklayarak yaraladı.

İHA | 11.07.2018 - 13:48..
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Ankara’da bir baba, küçük yaştaki kızına elle tacizde bulunan şahsı cinsel organından defalarca bıçakladı. Emniyete teslim olan baba, kızını taciz eden şahsı defalarca bıçakladığını söyledi.

KIZI ELLE TACİZ ETTİ

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir markette alışveriş yapan D.Ş. isimli küçük yaştaki kız çocuğu, G.E. isimli şahsın defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine uğradı. Bunun üzerine küçük kız çocuğu durumu babasına bildirdi. Baba M.Ş., hemen kızının yanına gelerek olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. M.Ş., kameradan kızına elle tacizde bulunan şahsı tespit ederek aramaya başladı.

Ankara'da baba çocuğunu taciz eden tacizciyi bıçakladı

BABA TACİZCİYİ CİNSEL ORGANINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Şahsı bir alışveriş merkezi önünde görünce sinir krizi geçiren baba, yanındaki bıçakla kızına tacizde bulunan G.E.’yi cinsel organından defalarca bıçakladı. G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, G.E.’yi tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde hastaneye kaldırdı.

Ankara'da baba çocuğunu taciz eden tacizciyi bıçakladı ViDEO

BABA TESLİM OLDU

Baba M.Ş. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Küçük yaştaki D.Ş.’ye tacizde bulunan G.E., hastanede geçirdiği bir günden sonra Cumhuriyet Başsavcısı tarafından sorgusu yapılmak üzere adliyeye götürüldü.

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