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Ankara'da baba oğul kavgası kanlı bitti

Keçiören ilçesinde 20 yıldır görmediği oğluyla buluşan baba, çıkan kavgada darbedilerek öldürüldü.

09.02.2017 - 08:30
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Antalya'dan Ankara'ya gelen Hüseyin Ü, 20 yıl önce gördüğü oğlu ile Keçiören'de buluştu. Akşam saatlerinde 06 AU 7335 plakalı otomobille Yozgat Bulvarı'na gelen baba oğul, park halindeki araç içinde tartışmaya başladı.

20 YILDIR GÖRMEDİĞİ BABASINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerini darbeden baba ve oğlu araçtan inerek kavga etmeye devam etti. Bu sırada yolun karşı şeridine kaçan baba Hüseyin Ü, başına aldığı darbelerin etkisiyle bir anda yol kenarına yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da baba oğul kavgası kanlı bitti

ARAÇTA ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ BULUNDU

Babasının cesedinin yanında olayın şokunu yaşayan Ö.Ü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları incelemede baba ile oğlunun içerisinde bulunduğu araçta çok sayıda boş içki şişesi buldu.

OĞLU EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Olay yerine gelen Ö.Ü'nün annesi ve kız kardeşleri de gözyaşlarına boğuldu. Oğullarının düğün hazırlığı yaptığını belirten şüphelinin yakınları, yaşanan olaydan dolayı Hüseyin Ü'yü suçladı.

Hüseyin Ü'nün cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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