Ankara'da banka kartı dolandırıcısı yakalandı

Kırım Caddesi üzerinde uygulama yapan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

16 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Kimlik sorgulamasında 16 ayrı suçtan arandığı öğrenilen Bertan D.'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, bir dizüstü bilgisayar, harddisk, değişik banklara ait farklı isimler adına düzenlenmiş çok sayıda banka kartı, 4 sim kart ile çok sayıda kişiye ait kimlik fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Bertan D. emniyete götürüldü.

HESAPLARI BOŞALTIYORDU

Alınan ifade ve yapılan çalışmaların ardından şüphelinin, ele geçirdiği kişisel bilgileri kullanarak banka kartlarını kopyaladığı, daha sonra bu kartları kullanarak çok sayıda vatandaşın banka hesaplarını boşalttığı tespit edildi.