Ankara'da beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 5 ölü

Çankırı-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta Hüseyin Dal'ın kullandığı beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobili sürükleyen beton mikseri, refüjdeki ağacı ve elektrik direğini yıkarak devrildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü, Burak Tosun, Yaşar Ünal, Erdinç Kaya ve Halil Kurum, kaldırıldıkları Akyurt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan beton mikserinin şoförü tedavi altına alındı.