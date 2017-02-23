Ankara'da bin 200 polisle operasyon

Başkentte bin 200 polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

BAŞKENTTE BİN 200 POLİSLE OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda, özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık ve mali şube ekiplerinin katılımıyla akşam saatlerinde düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonunda bin 200 polis görev yaptı.

Ekiplerce Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA VALİSİ: GENÇLERİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonu yöneten emniyet yetkilileriyle Valilik binasından yürüyerek Altındağ ilçesi Uzunyol Sokağa gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Topaca, uyuşturucu satışı ve kullanımının kamu düzenini etkileyen olumsuz faaliyetlerin başında geldiğini belirterek, "Gençleri zehirlemeye yönelik faaliyetlere devlet olarak göz açtırmayacağız." dedi.