Ankara'da bir hırsız 5 dakikada arabanın kapısını çaldı

Ankara Altındağ ilçesi Bostancık Mahallesi 1583. Sokak'ta, Mert Ü'ye ait park halindeki otomobili gözüne kestiren hırsız, otomobilin sağ arka kapısını beş dakikada söktü.

GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Çaldığı kapıyı başının üstünde taşıyan hırsız, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Hırsızın, otomobilin kapısını çaldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı.

"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Otomobilin sahibi Mert Ü yaptığı açıklamada, sabah işe gitmek üzere otomobiline bindiğinde arka sağ kapının yerinde olmadığını fark ettiğini belirtti. Gözlerine inanamadığını ifade eden Mert Ü, hemen durumu polise bildirdiğini söyledi.

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"HAYRETLE O ANLARI İZLEDİM"

Mert Ü, "En sıra dışı olaylardan biri başıma geldi. Otomobile bindiğinizde kapısının yerinde olmadığını görmek çok ilginç bir durum. Cüzdan değil ki yolda düşsün. Binanın güvenlik kameralarını izlediğimde de hırsızın hünerlerini sergileyişini anbean hayretle izledik zaten. Yine de şanslıyım. Sadece kapıyı değil de otomobilimi komple çalsaydı ne yapardım?" dedi.