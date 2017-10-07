Ankara'da bir kadının bağırsağından solucan çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 69 yaşındaki kadına uygulanan endoskopik işlem sırasında bağırsaktan safra yollarına girilmeye çalışılırken fark edilen 10 santimetrelik solucan doktorları şaşırttı.

DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI

Hastaya safra yolu pankreası hastalıklarının tetkik ve tedavisinde uygulanan endoskopik işlem ERCP yapmaya karar verdiklerini anlatan Kekili, işlem sırasında daha önce karşılaşmadıkları bir görüntüye şahit olduklarını ve çok şaşırdıklarını belirtti.

HASTA TABURCU EDİLDİ

Kekilli, "ERCP sırasında yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda, yuvarlak bir solucanla karşılaştık. Normalde temizliğe dikkat edilmeyen ülkelerde bu sık görülen bir şeydir ancak ülkemizde çok nadiren karşılaştığımız bir durum. Hastanın vücuduna yerleşen solucanı çıkardık, sarılığı geçtikten sonra da hastamızı taburcu ettik." dedi.

Bağırsak solucanlarının, özellikle sebze ve meyvelerin insan dışkısıyla gübrelendiği ülkelerde çok sık görüldüğünü ifade eden Kekilli, "Böyle bir durumla karşılaşmamız, bizim de bunlara çok dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Önerim, özellikle sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanmasıdır. Aynı şekilde kişisel temizliğimize de dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"SOLUCAN CANLIYDI"

Solucanların ve parazitlerin çıkarılmaması durumunda bağırsağın tıkanması, hatta delinmesi gibi durumlarla karşılaşılabileceğini anlatan Kekilli, "Safra yollarına girip pankreasa zarar verebiliyor. Safra yollarında tıkanıklıklara, akciğer enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. Operasyon sırasında karşımıza çıkan solucan canlıydı. ERCP sırasında aletin özelliğinden dolayı her yeri göremiyor, sadece bir noktaya kilitleniyoruz. Bağırsağa, safra yollarının açıldığı yere bakıyoruz. Buraya girdiğimiz zaman solucan bizi kendinden zannetti ve o da oraya girmeye çalışıyordu. Onun için ilginç bir görüntü oldu. O şekilde gördük, işlemi tamamladıktan sonra dışarı çıkardık."