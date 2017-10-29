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Ankara'da bir kişi tartıştığı arkadaşlarını vurdu

Başkent Ankara'da üç arkadaş aralarında tartışırken silah sesleri duyuldu. Bir kişi, tartıştığı iki arkadaşını yaraladı.

29.10.2017 - 07:30
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Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, İstanbul istikametine seyreden otomobildeki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol kenarında durdurduğu otomobilden A.Z. ile E.E'yi indirdi.

Ankara'da bir kişi tartıştığı arkadaşlarını vurdu

Daha sonra A.Z. ve E.E'yi yanındaki tabancayla ayaklarından vuran sürücü, otomobili ile kaçtı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. A.Z. ve E.E'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Şüphelinin kimliği ve kaçtığı otomobilin plakasını tespit etmek için çalışmalarını sürdüren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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