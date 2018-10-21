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Ankara'da bir otomobil alev topuna döndü

Ankara'da park halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İHA | 21.10.2018 - 04:26..
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Başkentin Mamak ilçesinde meydana gelen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

PATLAMALAR OLDU

Park halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu, otomobil adeta alev topuna döndü. Yangın esnasında araçta ufak çaplı patlamalar meydana geldi.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin diğer araçlara sıçramaması için hemen işe koyulan itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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